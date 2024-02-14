Завершився матч чемпіонату Італії.
Болонья - Фіорентина - Getty Images
14 лютого 2024, 22:06
Болонья виграла у Фіорентини. Голи було забито в обох таймах.
Наразі Болонья знаходиться на 5 місці. Фіорентина посідає 8 сходинку.
Болонья — Фіорентина 2:0
Гол: Орсоліні, 12, Одгор, 90
Болонья: Равалья — Пош, Бейкема, Лукумі, Крістіансен (Калафіорі, 88) — Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 70) — Орсоліні (Ндоє, 79), Фергюсон, Салемакерс (Лікоянніс, 79) — Зіркзе (Одгор, 88)
Фіорентина: Террачано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопез, 83), Мандрагора (Данкан, 83) — Іконе, Бонавентура, Гонсалес — Белотті
Попередження: Фройлер, Пош — Міленкович, Бірагі, Бельтран