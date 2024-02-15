Італія

У клубі хочуть підсилити свою атакувальну лінію.

Ювентус може купити Маттіа Дзакканьї наступного літа - повідомляє Tuttosport.

У Дзакканьї залишилося 18 місяців контракту з Лаціо, і він вже деякий час чекає нової угоди. Президент клубу Клаудіо Лотіто поки не зробив жодної пропозиції для вінгера.

Спортивний директор італійського гранду Крістіано Джунтолі вивчає можливу угоду для Дзакканьї влітку, особливо якщо Федеріко К'єза вирішить не підписувати новий контракт з Ювентусом, що також хоче запропонувати нову угоду Душану Влаховичу.

Цього сезону 28-річний гравець провів 24 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.