Італія

"Наполеонівські" плани.

Власник італійського Мілана Джеррі Кардінале заявив, що не планує продавати клуб та хоче зробити його найкращим в Європі. Наводить слова американця італійського походження сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Всі, починаючи з мене, мають працювати краще. Але я не піду, я залишусь тут надовго. Ніхто не хоче перемагати більше ніж я.

Я хочу твердо заявити: чутки про бажання продати клуб – абсолютна брехня. Я тут надовго.

Я сповнений рішучості повернути Мілан на вершину Серії А та Європи, і я не зупинюся, поки не досягну цих результатів. І коли ми їх досягнемо, я захочу досягти їх знову.

Мені шкода вболівальників, бо їх змушують думати про нестабільність, якої не існує, повідомляючи про неправдиві зміни у корпоративній структурі", — заявив Кардінале.