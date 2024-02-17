"Наполеонівські" плани.
Кардінале, Getty Images
17 лютого 2024, 13:51
Власник італійського Мілана Джеррі Кардінале заявив, що не планує продавати клуб та хоче зробити його найкращим в Європі. Наводить слова американця італійського походження сайт Джанлуки Ді Марціо.
"Всі, починаючи з мене, мають працювати краще. Але я не піду, я залишусь тут надовго. Ніхто не хоче перемагати більше ніж я.
Я хочу твердо заявити: чутки про бажання продати клуб – абсолютна брехня. Я тут надовго.
Я сповнений рішучості повернути Мілан на вершину Серії А та Європи, і я не зупинюся, поки не досягну цих результатів. І коли ми їх досягнемо, я захочу досягти їх знову.
Мені шкода вболівальників, бо їх змушують думати про нестабільність, якої не існує, повідомляючи про неправдиві зміни у корпоративній структурі", — заявив Кардінале.