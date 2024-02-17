30-річний українець залишився на лаві запасних "грифонів".
Руслан Маліновський, Getty Images
17 лютого 2024, 15:12
Сьогодні, 17 лютого, відбудеться матч 25 туру італійської Серії А, в якому Наполі на своєму полі прийме Дженоа.
Тренерський штаб "грифонів" під керівництвом Альберто Джилардіно вже визначився зі стартовим складом і він залишив у запасі українського півзахисника Руслана Маліновського.
Дженоа: Мартінес — Васкес, Бані, Де Вінтер — Мартін, Френдруп, Бадель, Мессіас, Сабеллі — Гудмундссон, Ретегі.
Нинішнього сезону 30-річний українець провів 23 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти.
Нагадаємо, матч Наполі — Дженоа розпочнеться о 16:00 за київським часом.