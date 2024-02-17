Італія

30-річний українець залишився на лаві запасних "грифонів".

Сьогодні, 17 лютого, відбудеться матч 25 туру італійської Серії А, в якому Наполі на своєму полі прийме Дженоа.

Тренерський штаб "грифонів" під керівництвом Альберто Джилардіно вже визначився зі стартовим складом і він залишив у запасі українського півзахисника Руслана Маліновського.

Дженоа: Мартінес — Васкес, Бані, Де Вінтер — Мартін, Френдруп, Бадель, Мессіас, Сабеллі — Гудмундссон, Ретегі.

Нинішнього сезону 30-річний українець провів 23 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

Нагадаємо, матч Наполі — Дженоа розпочнеться о 16:00 за київським часом.