Італія

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський розповів, чому не святкував свій гол Аталанті.

У 24-му турі Дженоа поступилась Аталанті з рахунком 1:4. Єдиний гол на генуезців забив Руслан Маліновський. Українець не святкував гол у ворота колишньої команди, про що й розповів після гри.

"Я провів в Аталанті кілька чудових років, ми досягли історичного досягнення і вийшли до Ліги чемпіонів, тому я не святкував свій гол. Відчуваю величезну повагу до Аталанти та вболівальників. Тут народилася моя дочка, я провів тут чудовий час.



Що стосується матчу, то ми заслуговували на більше, але невеликі деталі зробили результат. Я пишаюся командою", — цитує Маліновського Tutto Atalanta.

Огляд матчу Дженоа — Аталанта доступний на Football.ua.