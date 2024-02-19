Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 лютого 2024 року, 19:00.

У 25 турі чемпіонату Італії-2023/24 Рома на виїзді здобула впевнену перемогу над Фрозіноне.

Господарі в цій грі провели настільки якісний перший тайм в атаці, що на другу половину в них просто не залишилось сил.

Але Фрозіноне в підсумку так і не зміг забити до перерви, а натомість пропустив під завісу першої половини, після чого в другому таймі Рома перехопила ініціативу та збільшила перевагу за рахунком.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрозіноне — Рома в 25 турі Серії A-2023/24:

Фрозіноне — Рома 0:3

Голи: Гейсен, 38, Азмун, 71, Паредес, 81 (пен.)

Фрозіноне: Тураті — Лірола (Касо, 67), Монтерізі, Околі, Валері — Маццителлі, Брешианіні (Арруї, 67) — Суле (Сек, 88), Рейнір (Барренечеа, 75), Джеллі — Жорже (Шеддіра, 67)

Рома: Свілар — Крістенсен (Челік, 67), Манчіні, Гейсен (Льоренте, 46), Анхеліньйо (Смоллінг, 82) — Крістанте, Паредес — Бальданці (Ауар, 82), Азмун, Ель Шаараві — Лукаку (Пеллегріні, 46)

Попередження: Гейсен, Манчіні, Азмун.