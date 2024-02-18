Італія

Завершився передостанній, дев'ятий поєдинок 25 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять п'ятого туру італійської Серії А Фрозіноне приймав Рому на Стадіо Беніто Стірпе.

Відкрити рахунок ще у першому таймі вдалося гостям — відзначився Гейсен. У другій половині матчу римські "вовки" забили ще двічі. Спочатку Азмун відсвяткував взяття воріт господарів поля з гри, а вже невдовзі Паредес реалізував пенальті, поставивши крапку у поєдинку.

Фрозіноне — Рома 0:3

Голи: Гейсен, 38, Азмун, 71, Паредес, 81 (пен.)

Фрозіноне: Тураті — Лірола (Касо, 67), Монтерізі, Околі, Валері — Маццителлі, Брешианіні (Арруї, 67) — Суле (Сек, 88), Рейнір (Барренечеа, 75), Джеллі — Жорже (Шеддіра, 67)

Рома: Свілар — Крістенсен (Челік, 67), Манчіні, Гейсен (Льоренте, 46), Анхеліньйо (Смоллінг, 82) — Крістанте, Паредес — Бальданці (Ауар, 82), Азмун, Ель Шаараві — Лукаку (Пеллегріні, 46)

Попередження: Гейсен, Манчіні, Азмун