Італія

"Неаполітанці" змінили головного тренера за два дні до матчу Ліги чемпіонів.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Франческо Кальцона.

Деталі угоди 55-річного італійця з "неаполітанцями" не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, контракт розрахований до літа 2024 року.

Також була інформація, що Кальцона, який замінив відправленого у відставку Вальтера Маццаррі, поєднуватиме роботу в клубі та збірній Словаччини, яку він вивів на Євро-2024.

Додамо, що Кальцона раніше вже працював у Наполі, коли був асистентом Лучано Спаллетті та Мауріціо Саррі.

Після 24 турів Наполі набрав 36 очок і посідає дев'яте місце у Серії А. Вже завтра, 21 лютого, Наполі проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.