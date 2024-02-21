Італія

Генеральний директор Інтера розповів щодо виступів клубу під керівництвом тренера.

Джузеппе Маротта розповів щодо змін у Інтері під керівництвом Сімоне Індзагі - повідомляє Calciomercato.

"Сімоне на 10-12 років молодший за багатьох величних тренерів у всьому світі. Він подолав критику і тиск, застосовує методику футболу, за яким чудово дивитися. Ми будемо насолоджуватися ним і сподіваємося, що він буде з нами якомога довше.

У кожного клубу є своя ідентичність. Інтер мав повільний процес, який приніс хороші результати, є справжнє відчуття приналежності до клубу.

Ми виросли і змужніли, також завдяки досвіду поразки у фіналі Ліги чемпіонів, і впевненість у собі є одним із ключових факторів перемоги.

Ми повинні побоюватися Атлетіко Мадрид, який, незважаючи на свою репутацію, грає в атакувальний футбол. Це клуб, який досяг важливих результатів, незважаючи на відсутність економічного потенціалу деяких інших європейських клубів".

Інтер виграв у Атлетіко з рахунком 1:0 у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.