Італія

Наразі півзахисник залишиться у складі Інтера.

Хакан Чалханоглу розповів щодо пропозицій з чемпіонату Саудівської Аравії - цитує DAZN.

"Це правда, я отримав пропозиції з Саудівської Аравії. Але я люблю Інтер, я сказав правлінню Інтера, що хочу залишитися тут. Інтер завжди буде для мене чимось іншим".

Минулого літа Хакана намагався купити Аль-Ахлі, що пропонував йому 18 мільйонів в рік, втім Чалханоглу відхилив пропозицію від цієї команди.

Цього сезону 30-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 3 асисти.