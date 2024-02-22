Хакан Чалханоглу розповів щодо пропозицій з чемпіонату Саудівської Аравії - цитує DAZN

"Це правда, я отримав пропозиції з Саудівської Аравії. Але я люблю Інтер, я сказав правлінню Інтера, що хочу залишитися тут. Інтер завжди буде для мене чимось іншим". 

Минулого літа Хакана намагався купити Аль-Ахлі, що пропонував йому 18 мільйонів в рік, втім Чалханоглу відхилив пропозицію від цієї команди. 

Цього сезону 30-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 3 асисти. 