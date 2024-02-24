Італія

Нігерієць не вражає у Мілані.

Головний тренер італійського Мілана Стефано Піолі порівняв між собою вінгерів команди — Крістіана Пулішича та Самюеля Чуквезе.

"Крістіан та Самюель мають однакові футбольні якості, займають одну й ту саму позицію. Проте відмінність між ними на даний момент у тому, що Пулішич забиває, забиває та ще раз забиває, а також старанно працює на тренуваннях, а Чуквезе навпаки, мало загрожує воротам суперників.

Самуелю необхідно робити те саме, що й Крістіану. Я вірю в його потенціал", – наводить слова Піолі італійський журналіст Даніеле Де Лонго.

Цього сезону Самюель Чуквезе відіграв за Мілан 21 матч, забив два голи та віддав одну результативну передачу. В свою чергу Крістіан Пулішич за той же проміжок часу провів за "россонері" 33 матчі, забив вісім м'ячів та оформив сім асистів.

В рамках 26-го туру італійської Серії А, Мілан прийматиме Аталанту. Гра відбудеться 25-го лютого, о 21:45 за київським часом.