Італія

Завершився третій поєдинок 26 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Салернітана приймала Монцу на Стадіо Арекі.

Протягом першого тайму матчу команди так і не порадували глядачів голами. Відкрити рахунок у ньому вдалося вже у другій половині, ближче до завершення. Спочатку дебютним голом за гостей відзначився Мальдіні, після чого Пессіна подвоїв їхню перевагу. Більше результативних ударів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Раффаеле Палладіно.

Салернітана — Монца 0:2

Голи: Мальдіні, 78, Пессіна, 83

Салернітана: Очоа — Пасалідіс, Манолас (Боатенг, 61), Пеллегріно — Дзанолі, Башич (Діа, 73), Кулібалі (Леговські, 73), Брадарич — Кастанос, Кандрева (Сімі, 87) — Вайссман (Чауна, 62)

Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі, Іццо (Кірьякопулос, 73), Марі (Кальдірола, 67), А. Карбоні — Гальярдіні, Пессіна — Кольпані (Бондо, 46), В. Карбоні (Акпа Акпро, 82), Мота (Мальдіні, 67) — Джурич

Попередження: Пасалідіс, Башич — Марі, Іццо