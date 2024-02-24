Завершився третій поєдинок 26 туру чемпіонату Італії.
Салернітана - Монца, Getty Images
24 лютого 2024, 20:55
У рамках двадцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Салернітана приймала Монцу на Стадіо Арекі.
Протягом першого тайму матчу команди так і не порадували глядачів голами. Відкрити рахунок у ньому вдалося вже у другій половині, ближче до завершення. Спочатку дебютним голом за гостей відзначився Мальдіні, після чого Пессіна подвоїв їхню перевагу. Більше результативних ударів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Раффаеле Палладіно.
Салернітана — Монца 0:2
Голи: Мальдіні, 78, Пессіна, 83
Салернітана: Очоа — Пасалідіс, Манолас (Боатенг, 61), Пеллегріно — Дзанолі, Башич (Діа, 73), Кулібалі (Леговські, 73), Брадарич — Кастанос, Кандрева (Сімі, 87) — Вайссман (Чауна, 62)
Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі, Іццо (Кірьякопулос, 73), Марі (Кальдірола, 67), А. Карбоні — Гальярдіні, Пессіна — Кольпані (Бондо, 46), В. Карбоні (Акпа Акпро, 82), Мота (Мальдіні, 67) — Джурич
Попередження: Пасалідіс, Башич — Марі, Іццо