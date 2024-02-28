Італія

Тренер сказав комплімент на користь міланського гранду.

Джан П'єро Гасперіні розповів щодо наступного матчу у Серії А з Інтером - цитує ресурс Calciomercato Com.

"Джузеппе Меацца — це єдине місце, де нам ще не вдалося виграти, ми обов'язково спробуємо це зробити.

Я сподіваюся, що ми зможемо створити їм проблеми, оскільки вони роблять щось надзвичайне з якісною грою.

Мені не подобаються ці зупинки від ВАР, з грою рукою та великими стрибками, потім це трапляється проти Мілана, і це виходить, але приблизно 10 трапилися протягом місяців.

Інтер є сформованою командою в усіх відношеннях, Сімоне Індзагі виконав чудову роботу, небагато разів їх бачили з такою якістю, це щось майже унікальне, вони роблять це в Італії, в Європі.

Давайте просто подивимося на наш прогрес і матчі, сезон відкритий, я навіть не знаю, коли можна буде зробити розрахунки і чи можна їх зробити".

Матч Аталанти з Інтером розпочнеться о 21:45 за київським часом, трансляція буде доступна на Football.ua.