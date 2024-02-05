Італія

Клуб хоче залишити гравця надовше.

Аталанта хоче викупити Шарля Де Кетеларе - повідомляє ресурс La Gazzetta dello Sport.

Минулого літа Шарль доєднався до Аталанти в оренду з Мілана на суму 3 мільйони євро з можливістю викупу за 22 мільйони євро плюс 4 мільйони євро.

У матчі із Лаціо Де Кетеларе забив дубль і Аталанті вдалося виграти цей матч.

Цього сезону 22-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 9 голів і віддав 7 асистів.