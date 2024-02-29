Італія

Керманич Аталанти прокоментував поразку від Інтера.

Бергамаська Аталанта в перенесеному гостьовому матчі двадцять першого туру італійської Серії A зазнала розгромної поразки від міланського Інтера.

Інтер — Аталанта 4:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "оробічі" Джан П’єро Гасперіні після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"У другому таймі я навіть не бачив приводів говорити, що все так погано було в нашому виконанні. Але потім ми зробили багато замін, і це стало більше схоже на тренування, аніж на офіційний матч. Гра фактично виродилась.

Що стосується третього голу, то я не думаю, що це був матч Серії А, а якась тренувальна вправа. У мене було враження, що в нас все добре. У першому таймі ми добре грали проти дуже сильного Інтера. Однак підсумковий результат залишає тих, хто не бачив матч, спантеличеними.

Ми готові до наступних матчів. Наскільки важливим зараз є матч проти Болоньї? Можливо, із вашої точки зору поразка від Інтера вплине на нашу впевненість, для нас це не той матч, який може вплинути на нас морально, бо він уже він відбувся та залишився в історії.

Ми грали проти великого суперника, це був дуже аномальний матч, дуже дивний, як на мене. Тепер ми будемо думати про наступний, немає часу думати про негативне.

Чому аномальний? Це відчуття, яке було в мене, виникає, якщо у команди не вистачає терпіння. Може, таке враження є тільки в мене. Чи це через не зарахований гол? Я зазвичай говорю про правила, лише тоді, коли моя команда виграє.

Якби в окремих епізодах доля склалась інакше, можливо, Інтер усе одно виграв би, але це була б хоча б справжня гра.

Зараз у нас буде ще один матч, потім буде Спортінг, потім — Юве, потім — Фіорентина та Наполі. Будемо зарядженими на боротьбу та готовими зустрітись із цими суперниками. Болонья, Рома, Лаціо, Наполі, Фіорентина, можливо, навіть Торіно та Мілан — у такій ми зараз компанії.

Це хороша боротьба, хороша битва: ми конкуруємо з дуже гарними командами. Ми знаємо, що для деяких команд участь у єврокубках є фундаментальним аспектом, але й для нас це — кінцева мета", — заявив італійський фахівець.

У наступній грі бергамаська Аталанта прийматиме Болонью.