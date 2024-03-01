Україна

Шахтар опинився у скрутному становищі через правило ФІФА.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клубу загрожувала дискваліфікація у єврокубках через заборгованість перед легіонерами.

"Коли почалась війна, ми чекали рішення ФІФА щодо наших футболістів, було зрозуміло, що легіонери захочуть піти. У нас була домовленість щодо трансферу Соломона в Фулгем, Тете ми також майже продали, але тоді з ФІФА було важко спілкуватися, вона нас фактично ігнорувала й дуже погано себе повела стосовно українських клубів.

Ми за один день втратили багато наших футболістів і у нас на той час був борг перед іншими клубами за цих гравців у розмірі 40 мільйонів євро, а їх дозволили відпустити безплатно. ФІФА тоді повідомила нас, що ми маємо самі виплатити ці борги, а якщо ні — відкличуть ліцензію на участь у єврокубках", — розповів Палкін в коментарі The National.

Нагадаємо, через дію нового трансферного правила Шахтар був змушений продати: півзахисників Алана Патріка та Маркоса Антоніо, а також форвардів Фернандо та Давіда Нереса. Ще шість футболістів — Вітао, Маркіньос Сіпріано, Вінісіус Тобіас, Майкон, Тете та Педріньо покинули клуб на правах оренди.