Іспанія

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував розгромну поразку у матчі-відповіді Кубка Іспанії проти Атлетіка (0:3).

У другому півфіналі Кубка Іспанії Атлетік розбив Атлетіко (3:0) після перемоги в першому матчі (1:0). Впевнену перемогу господарям забезпечили голи братів Вільямсів та Гурусети. Загальний рахунок двоматчевого протистояння — 4:0 на користь басків. Після гри свій коментар дав наставник "матрацників" Дієго Сімеоне.

"Перемога на Метрополітано з рахунком 1:0 говорить про дуже високий рівень суперника. Програш у цьому матчі з рахунком 0:3 вказує на велику виконану ними роботу, але є нюанси.

Ми розпочали поєдинок із трьох моментів, які могли реалізувати краще. Їм вдалося відкрити рахунок, потім подвоїти перевагу, і стало складніше.

Навіть при 0:3 у нас було багато можливостей за участю Мемфіса, Сауля та Рікельме, щоб повернутись в гру, але ми так і не змогли цього зробити. Треба лише привітати суперника", — наводить слова аргентинця AS.

Атлетік — Атлетіко 3:0. Відео голів та огляд матчу.