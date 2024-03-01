Іспанія

Ернесто Вальверде поділився своїми думками після гри з "матрацниками".

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Іспанії проти Атлетіко (3:0).

"Побачимо, що відбудеться у фіналі, але важливо те, що ми зробимо все можливе, щоб перемогти. Минулого сезону Осасуна забила нам гол і вибила нас з турніру за крок до фіналу. Різниця між тією і цією грою була не така вже й велика, тому що в обох гра була впізнавана.

Ми вибили з турніру чудову команду, яка завжди на лідируючих позиціях у Ла Лізі та звикла грати у Лізі чемпіонів.

На Сан-Мамесі ми дуже сильна команда. Завдяки підтримці фанатів наші гравці залишають душу та серце на полі. Це спільна перемога – гравців та фанатів. Ми знаємо, що означає для вболівальників вийти на фінал Кубка", — наводить слова Вальверде Marca.

Нагадаємо, у фіналі турніру, який пройде 6 квітня у Севільї, Атлетік зіграє проти Мальорки.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Атлетіко.