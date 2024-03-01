Італія

"Нероверді" визначилися з новим керманичем.

Сассуоло на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера.

Сассуоло — Наполі 1:6 Відео голів та огляд матчу 28.02.2024

Керманичем "нероверді" буде Давіде Баллардіні. Контракт із 60-річним італійцем розраховано до кінця поточного сезону.

Попереднім місцем роботи Баллардіні був Кремонезе. Його звільнили після вильоту клубу з Серії А та невдалого старту сезону у Серії Б.

На посаді головного тренера Сассуоло він змінив Алессіо Діонізі, з яким у клубі попрощалися після домашньої поразки від Емполі у 26 турі чемпіонату Італії.

У наступному, 27-му турі, "нероверді" гостюватимуть у Верони, яка є їхнім прямим конкурентом у боротьбі за виживання.