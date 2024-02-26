Італія

Алессіо Діонізі відправлено у відставку після низки невдалих результатів.

Італійський Сассуоло оголосив про звільнення головного тренера Алессіо Діонізі. Керівництво першою командою тимчасово покладено на тренера молодіжної команди Еміліано Бігіка.

Сассуоло йде на 17-й сходинці турнірної таблиці Серії А та лише за додатковими показниками балансує над зоною вильоту. Команда не перемагала в останніх шести матчах, а на вихідних поступилась Емполі нашого Віктора Коваленка — 2:3.

Діонізі очолив Сассуоло 1 липня 2021 року. За цей час він провів біля керма команди 107 матчів. У них Сассуоло здобув 32 перемоги та зазнав 50 поразок, а 20 ігор завершилися внічию.