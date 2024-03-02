Італія

Завершився третій поєдинок 27 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять сьомого туру італійської Серії А-2023/24 Монца приймала Рому на Стадіо Бріантео.

Гості відзначилися двома голами ближче до завершення першого тайму. Відкрив рахунок Пеллегріні, тоді як Лукаку подвоїв перевагу "вовків". У другій половині матчу Рома забила ще двічі — Дібала відзначився з гри, а Паредес реалізував пенальті. Господарі поля зуміли відповісти лише раз — м'яч у ворота Свілара скерував Андреа Карбоні. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу гостей.

Монца — Рома 1:4

Голи: А. Карбоні, 87 — Пеллегріні, 38, Лукаку, 42, Дібала, 63, Паредес (пен), 82

Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі, Марі, Кальдірола (Донаті, 85), А. Карбоні — Гальярдіні (В. Карбоні, 22), Бондо — Кольпані (Кірьякопулос, 46), Пессіна, Мота (Мальдіні, 66) — Джурич (Акпа-Акпро, 85)

Рома: Свілар — Крістенсен (Челік, 27), Манчіні (Гейсен, 77), Ндіка, Анхеліньйо (Смоллінг, 59) — Крістанте, Паредес, Пеллегріні (Бове, 59) — Дібала (Бальданці, 77), Лукаку, Ель Шаараві

Попередження: Бондо — Крістенсен, Анхеліньйо, Свілар, Крістант