Відбулися чергові поєдинки італійського чемпіонату.
Емполі - Кальярі, Getty Images
03 березня 2024, 18:05
Сьогодні, 3 березня, відбулися чергові матчі 27 туру італійської Серії А.
У першому матчі Емполі на своєму полі мінімально поступився Кальярі з рахунком 0:1.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 69 хвилині відзначився Якуб Янкто.
Український хавбек Емполі Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 72 хвилини.
Після 27 турів Емполі набрав 25 очок і посідає 14 місце в Серії А, а у Кальярі 23 бали та 18 рядок у зоні вильоту.
Емполі — Кальярі 0:1
Гол: Янкто, 69.
Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич (Черрі, 82), Луперто, Какаче (Пеццелла, 72) — Малех, Марін, Коваленко (Гьясі, 72) — Камб'ягі, Канчельєрі (Фацціні, 72) — Дестро (Бабакар Ньянг, 58).
Кальярі: Скуффет — Нандес, Доссена, Міна, Аугелло (Ацці, 77) — Янкто (В'єтеска, 77), Дейола, Макумбу — Гаетано (Шомуродов, 87) — Лувумбу (Дзаппа, 32), Лападула (Мутандва, 87).
Попередження: Гаетано, Міна, Скуффет.
У другій зустрічі Фрозіноне поділив очки з Лечче. Матч закінчився із рахунком 1:1.
На гол господарів поля у виконанні Валіда Кеддіри на другій компенсованій хвилині до першого тайму, гості відповіли влучним ударом Миколи Крстовича на 61 хвилині, коли він реалізував пенальті.
Після цього туру у Лечче 25 очок і 13 місце, а у Фрозіноне — 24 бали та 16 рядок.
Фрозіноне — Лечче 1:1
Голи: Кеддіра, 45+2 — Крстович, 61 (пен).
Фрозіноне: Черофоліні — Валері, Околі, Романьолі, Дзортеа — Джеллі (Геджеміс, 77), Маццітеллі, Брешианіні (Барренечеа, 77) — Арруї (Рейнір, 4 (Сек, 87)), Суле, Кеддіра (Жорже, 87).
Лечче: Фальконе — Галло, Баскіротто, Понграчич, Жандре — Рафья (Уден, 67), Рамадані, Каба (Гонсалес, 64) — Банда (Сансоне, 67), Алмквіст (Блен, 76), Крстович (Пікколі, 76).
Попередження: Рейнір — Алмквіст.