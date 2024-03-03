Італія

Відбулися чергові поєдинки італійського чемпіонату.

Сьогодні, 3 березня, відбулися чергові матчі 27 туру італійської Серії А.

У першому матчі Емполі на своєму полі мінімально поступився Кальярі з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 69 хвилині відзначився Якуб Янкто.

Український хавбек Емполі Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 72 хвилини.

Після 27 турів Емполі набрав 25 очок і посідає 14 місце в Серії А, а у Кальярі 23 бали та 18 рядок у зоні вильоту.

Емполі — Кальярі 0:1

Гол: Янкто, 69.

Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич (Черрі, 82), Луперто, Какаче (Пеццелла, 72) — Малех, Марін, Коваленко (Гьясі, 72) — Камб'ягі, Канчельєрі (Фацціні, 72) — Дестро (Бабакар Ньянг, 58).

Кальярі: Скуффет — Нандес, Доссена, Міна, Аугелло (Ацці, 77) — Янкто (В'єтеска, 77), Дейола, Макумбу — Гаетано (Шомуродов, 87) — Лувумбу (Дзаппа, 32), Лападула (Мутандва, 87).

Попередження: Гаетано, Міна, Скуффет.

У другій зустрічі Фрозіноне поділив очки з Лечче. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол господарів поля у виконанні Валіда Кеддіри на другій компенсованій хвилині до першого тайму, гості відповіли влучним ударом Миколи Крстовича на 61 хвилині, коли він реалізував пенальті.

Після цього туру у Лечче 25 очок і 13 місце, а у Фрозіноне — 24 бали та 16 рядок.

Фрозіноне — Лечче 1:1

Голи: Кеддіра, 45+2 — Крстович, 61 (пен).

Фрозіноне: Черофоліні — Валері, Околі, Романьолі, Дзортеа — Джеллі (Геджеміс, 77), Маццітеллі, Брешианіні (Барренечеа, 77) — Арруї (Рейнір, 4 (Сек, 87)), Суле, Кеддіра (Жорже, 87).

Лечче: Фальконе — Галло, Баскіротто, Понграчич, Жандре — Рафья (Уден, 67), Рамадані, Каба (Гонсалес, 64) — Банда (Сансоне, 67), Алмквіст (Блен, 76), Крстович (Пікколі, 76).

Попередження: Рейнір — Алмквіст.