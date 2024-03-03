Підопічні Марко Бароні здобули мінімальну перемогу на своєму полі.
Верона - Сассуоло, gettyimages
03 березня 2024, 15:45
Програму неділі 27-го туру Серії А починали матчем аутсайдерів — Верона приймала Сассуало, на чолі якого дебютував новий наставник Давіде Баллардіні.
Зміна на тренерському містку не принесла позитивних результатів, принаймні в першому матчі. Сассуоло поступився з мінімальним рахунком 0:1. Вирішальний гол наприкінці матчу забив Свідерський.
Сассуоло опускається на передостанню сходинку чемпіонату, Верона продовжує балансувати над зоною вильоту.
Верона — Сассуоло 1:0
Гол: Свідерські, 79
Верона: Монтіпо — Чачуа (Маньяні, 90), Коппола, Давідович, Кабаль — Дуда, Сердар — Нослін (Мітрович, 60), Суслов (Вінагре, 90), Лазович (Свідерські, 68) — Анрі (Бонаццолі, 68)
Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич, Феррарі, Дойг — Болока (Рачич, 68), Матеус Енріке, Торстведт (Вольпато, 83) — Берарді (Кастільєхо, 60), Пінамонті (Мулаттьєрі, 83), Лор'єнте
Попередження: Давідович, Кабаль, Сердар, Коппола — Енріке, Кастільєх