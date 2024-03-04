Іспанія

Колишній представник суддівського корпусу Іспанії прокоментував скандал довкола матчу Валенсія — Реал.

Протистояння на Местальї поміж Валенсією та Реалом у рамках двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги запам’яталось глядачам не стільки втратою очок "галактікос", якою все одно потім не скористались конкуренти, скільки черговим суддівським скандалом.

Валенсія — Реал 2:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Головний арбітр того матчу, Хесус Хіль Мансано, завершив протистояння за мить до того, як Джуд Беллінгем спрямував м’яч у сітку чужих воріт, після чого ще й вилучив лідера Реала за критику свого рішення.

На цьому тлі в країні розпочалось жваве обговорення подій тієї гри, до якого долучився й один із найбільш іменитих арбітрів сучасної історії іспанського футболу — Антоніо Матеу Лаос.

"Сучасні арбітри виконують свою роботу більше для того, щоб потім опинитись на засіданні комісії, яка розподілятиме їх на більш статусні матчі, а не для футболу взагалі.

Усі вони так чи інакше намагаються чітко слідувати правилам та настановам. Але тривожно, що хтось, хто працює в корпусі вже 11 років, робить подібні речі.

І при цьому він буде нашим представником на чемпіонаті Європи влітку цього року! Це вже не індивідуальна, а систематична помилка. Це питання дотримання загальної концепції. Таймінг свистка в першому таймі матчу Валенсія — Реал також був жахливим.

Просто у арбітрів зараз занадто велике его. Якби цієї катастрофи останніх хвилин не сталось, комісія б точно сказала, що суддівський інтелект, продемонстрований Хіль Мансано, був просто відмінним", — заявив колишній арбітр.

Нагадаємо, що восени минулого року Лаосу пророкували посаду президента Королівської Федерації футболу Іспанії.