Італія

Вінгер італійського Мілана Рафа Леау висловився з приводу матчу зі Славією.

Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи лідер Мілану Рафа Леау заявив, що його прогрес як гравця залежить від здобуття титулів, зокрема, й одного з найпрестижніших єврокубків.

"Щоб рости, я маю вигравати важливі трофеї, такі як Ліга чемпіонів або Ліга Європи. Коли ти в Мілані, ти маєш це робити, це не вибір, це обов'язок залишити своє ім'я в історії.

Ліга Європи? Там багато сильних команд, але у нас у голові є чітка ідея: дійти до фіналу та перемогти", — сказав португалець.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Мілан зустрінеться з празькою Славією.

Наразі Рафаель продовжив свою угоду з клубом. Гравець є одним з лідерів італійської команди та бажаним трансфером багатьох представників топових чемпіонатів, у 2022 році допоміг Мілану виграти чемпіонат Італії.

Цього сезону 24-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 9 голів і віддав 8 асистів.