Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 28-го туру італійської Серії А Дженоа на своєму полі приймав Монцу.

Команди на двох забили п'ять голів, але переможцями виявилися саме гості — 3:2.

Зазначимо, що українець Руслан Маліновський з'явився на полі на 46-й хвилині гри, замінивши Френдрупа.

Дженоа — Монца 2:3

Голи: Гудмундссон, 53, Олівейра, 68 - Пессіна, 8, Мота, 18, Мальдіні, 80

Дженоа: Мартінес — Вольякко (Спенс, 46), Бані, Де Вінтер — Сабеллі (Екубан, 84), Стротман (Олівейра, 46), Бадель (Торсбі, 87), Френдруп (Маліновський, 46), Мессіас — Гудмундссон, Ретегі

Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Перейра, 86), Іццо, Марі, Карбоні — Акпа-Акпро (Карбоні, 75), Бондо — Колпані (Кіріакопулос, 63), Пессіна (Мачін, 85), Мота (Мальдіні, 75) — Джурич

Попередження: Сабеллі — Джурич.