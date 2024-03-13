У клубі можуть запросити цього наставника.
Ігор Тудор - Getty Images
13 березня 2024, 15:57
Лаціо може запросити Ігора Тудора головним тренером - повідомляє журналіст Маттео Моретто.
До цього Мауріціо Саррі заявив, що йде у відставку з цієї посади і буде шукати роботу в іншому місці. В попередніх матчах Лаціо не зміг вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів та програв у чемпіонаті.
Раніше Ігор працював у багатьох клубах, в тому числі Удінезе та Вероні.
Також після звільнення з Марселя він може зацікавитися можливістю роботи в команді з чемпіонату Італії.