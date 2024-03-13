Лаціо може запросити Ігора Тудора головним тренером - повідомляє журналіст Маттео Моретто

До цього Мауріціо Саррі заявив, що йде у відставку з цієї посади і буде шукати роботу в іншому місці. В попередніх матчах Лаціо не зміг вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів та програв у чемпіонаті. 

Раніше Ігор працював у багатьох клубах, в тому числі Удінезе та Вероні. 

Також після звільнення з Марселя він може зацікавитися можливістю роботи в команді з чемпіонату Італії. 