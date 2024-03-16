Італія

Результати матчів 29-го туру італійської Серії А.

В черговому турі Серії А Монца приймала Кальярі, а Торіно гостював у Удінезе.

Завдяки голу Даніеля Мальдіні Монца здобула другу перемогу поспіль та піднялась на дев’яте місце. Кальярі тим часом перервав серію із двох перемог поспіль та залишився на 15-му місці.

Монца — Кальярі 1:0

Гол: Мальдіні, 42

Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Кальдірола, 74), Іццо, Пабло Марі, Карбоні — Пессіна, Бондо — Колпані (Карбоні, 74), Мальдіні (Гальярдіні, 63), Мота (Дзербін, 63) — Джурич (Коломбо, 82)

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, В'єтеска, Доссена, Аугелло (Ацці, 84) — Макумбу (Орістаніо, 46) , Дейола (Віола, 88) — Нандес, Шомуродов (Мутандва, 84), Янкто (Праті, 46) — Лападула

Попередження: Іццо, Бондо — Дейола

Торіно впевнено обіграв Удінезе на виїзді. Для перемоги над суперником вистачило голів Сапати та Влашича. Торіно обійшов Лаціо та піднявся на 10 місце, Удінезе — 13-те.

Удінезе — Торіно 0:2

Голи: Сапата, 10, Влашич, 53

Удінезе: Окоє — Феррейра (Крістенсен, 46), Бійол, Джанетти — Перейра (Ехізібує, 31), Ловрич, Волас Сілва, Паєро, Камара (Земура, 59) — Товен, Лукка

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода (Ловато, 65), Буонджорно (Сазонов, 83), Масіна — Белланова (Лазаро, 83), Річчі, Гінейтіс, Родрігес — Влашич — Окереке (Санабрія, 67), Сапата

Попередження: Сілва, Ехізібує, Джанетти — Буонджорно, Сазоно