Іспанія

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився перед матчем з Барселоною в Ла Лізі.

В неділю, 17 березня, відбудеться матч між Атлетіко та Барселоною в рамках Ла Ліги. Перед грою наставник матрацників Дієго Сімеоне висловився про суперника.

- Ми мусимо зосередитись на завтрашній грі. Має бути зустріч з дуже сильною командою. Ми їх чудово знаємо, бо вони завдавали нам неприємностей в останніх матчах. Сподіваємося довести гру до такого рівня, де ми зможемо завдати їм неприємностей.

Вони прийдуть до тями після матчу Ліги чемпіонів. Нам доведеться докласти чимало зусиль, щоби збалансувати інтенсивність матчу.

Того дня ми виграли багато єдиноборств. Потрібно продовжувати так само – вигравати більше єдиноборств, ставати сильнішими, – сказав головний тренер Атлетико.

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