Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Шахтаря висловився про майбутній матч України проти Боснії і Герцеговини у плей-оф відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився очікуваннями від цього протистояння

"Чи вболіватиму за українців? Завжди кажу, що я не вболівальник, тому не відповідатиму на такі запитання. Я завжди підтримую своїх футболістів. Неважливо, за кого вони грають, – я їх підтримую. Ось і все.

Я не вболівальник, тож не коментуватиму інші матчі, це неправильно. Гадаю, якщо скажу, що я підтримую всіх своїх гравців, цього буде достатньо. Сподіваюся, вони всі матимуть успіхи в національних збірних і допоможуть їм.

А щодо цього матчу, вважаю, Україна має чудову команду, яка, безумовно, здатна перемогти в цій грі. Хоч маю сказати, що це лише один матч, до того ж виїзний", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом.