Керманич Шахтаря висловився про майбутній матч України проти Боснії і Герцеговини у плей-оф відбору на Євро-2024.
Маріно Пушич, ФК Шахтар Донецьк
16 березня 2024, 17:56
У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився очікуваннями від цього протистояння
"Чи вболіватиму за українців? Завжди кажу, що я не вболівальник, тому не відповідатиму на такі запитання. Я завжди підтримую своїх футболістів. Неважливо, за кого вони грають, – я їх підтримую. Ось і все.
Я не вболівальник, тож не коментуватиму інші матчі, це неправильно. Гадаю, якщо скажу, що я підтримую всіх своїх гравців, цього буде достатньо. Сподіваюся, вони всі матимуть успіхи в національних збірних і допоможуть їм.
А щодо цього матчу, вважаю, Україна має чудову команду, яка, безумовно, здатна перемогти в цій грі. Хоч маю сказати, що це лише один матч, до того ж виїзний", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом.