Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та генуезький Дженоа.

Туринський Ювентус та генуезький Дженоа зіграють на Альянц Стедіум у рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії A.

Массіміліано Аллегрі, після нічиєї проти бергамаської Аталанти (2:2), залучив до стартового складу Костича на лівому фланзі, тоді як Влахрвич повернеться до пари нападників.

Альберто Джилардіно, на тлі поразки від Монци (2:3), використав із перших хвилин Васкеса в трійці центральних захисників, тоді як Спенс зіграє на правому фланзі, а Вітінья розташується в парі під нападником.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо, Маккенні, Локателлі, Міретті, Костич — Влахович, К’єза.

Запасні: Перін, Пінсольо, Де Шильйо, Алекс Сандро, Ілінг, Кін, Веа, Ругані, Рабіо, Джало, Ніколуссі-Кавілья, Нонге.



Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Спенс, Бадель, Френдруп, Мессіас — Вітінья, Гудмундссон — Ретегі.

Запасні: Леалі, Соммаріва, Торсбі, Богінен, Стротман, Вольякко, Маліновський, Чіттадіні, Анкеє, Піттіно, Гапс.



Гра Ювентус — Дженоа почнеться о 13:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.