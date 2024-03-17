Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився враженнями від процесу підготовки головної команди країни до півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 з Боснією і Герцеговиною.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував майбутній півфінальний матч відбору плей-оф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

"У мене залишилися хороші враження від сьогоднішнього заняття. Була двостороння гра — відпрацювали те, що планували. Це вже фінішна підготовка до матчу з Боснією, й у нас усе виходить. Стовідсотково відштовхуємося від моделі гри, і є розуміння, що робити на полі.

Будь-хто з гравців, хто долучається до роботи, усе знає, тож немає ніяких питань і проблем. Чи готові ми на даному етапі? У нас попереду ще декілька тренувань, тому на сто відсотків будемо готові 21 березня. Сподіваюся, що в мене в офіційному поєдинку буде нагода забити такий самий м'яч, як у сьогоднішній двосторонці", — сказав Георгій Судаков

Півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться у четвер, 21 березня. У фіналі колектив Сергія Реброва може зустрітися з Ізраїлем або Ісландією.