Колектив Маурісіо Почеттіно дотиснув опонентів у компенсований час.
Челсі — Лестер, Getty Images
17 березня 2024, 16:48
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Лестер 4:2
Голи: Кукурелья, 13, Палмер, 45, Чуквуемека, 90+2, Мадуеке, 90+8 — Дісасі, 51 (авт.), Мавідід, 62
На 26-й хвилині Рахім Стерлінг (Челсі) не забив пенальті (воротар).
Челсі:
Санчес — Гюсто, Дісасі, Чалоба, Кукурелья (Чілвелл, 90+1) — Кайседо, Галлагер — Палмер, Мудрик (Чуквуемеку, 78), Стерлінг (Мадуеке, 86) — Джексон.
Лестер:
Столарчик — Чаудрі, Фас, Вестергор, Дойл — Ндіді (Коуді, 77), Дьюсбері-Голл — Вінкс, Фатаву (Акгюн, 64), Мавідіді (Джастін, 75) — Дака.
Попередження: Мавідіді, Коуді
На 73-й хвилині був вилучений Каллум Дойл (Лестер) (грубе порушення).