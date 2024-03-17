Італія

Спортивний директор Інтера висловив думку щодо будування проекту у клубі.

Беппе Маротта розповів щодо нинішніх виступів міланського Інтера.

"Коли ти великий клуб, ти також повинен жити з лютою критикою. Ми добре усвідомлюємо, що ми на шляху успішного сезону" — цитує DAZN.

"Тільки найкращі можуть виграти чемпіонат, тоді як європейські змагання не завжди виграють найкращі команди, там грає багато різних факторів, від жеребкування до пошкоджень і часу.

За старим правилом забитих голів на виїзді ми вийшли б у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Були помилки, але ми повинні вчитися на них, щоб бути сильнішими в майбутньому.

Ми створюємо команду з великим потенціалом і задоволені тими гравцями, які у нас є. Я не розумію, як можна не дивитися на цей сезон позитивно.

Ми займаємо перше місце в таблиці з хорошим відривом, але ми не повинні спочивати на лаврах. Є багато залікових балів, які ми маємо взяти, і хочемо досягти цієї мети якнайшвидше, сподіваємося, разом із рекордом за пунктами. Ми зосереджені на досягненні чогось надзвичайного.

До завершення сезону ми підведемо підсумки щодо контракту з Лаутаро Мартінесом. Зараз ми все ще віддані іншим зобов’язанням, і тому процес сповільнився, але відносини з його агентом чудові, і не може бути іншого висновку, окрім продовження нинішньої угоди".

Наразі Інтер є лідером у Серії А.