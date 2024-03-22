Італія

Нападник допоміг своїй національній команді здолати Венесуелу.

Центральний нападник Дженоа Матео Ретегі відзначився дублем за збірну Італії у товариському матчі проти збірної Венесуели, що відбувся вчора, 21 березня.

Офіційна сторінка "грифонів" у Twitter повідомляє, що 24-річний центрфорвард став першим представником клубу з 1928 року, якому вдалося двічі забити в одному поєдинку за італійську національну команду.

Зазначимо, що голи Ретегі допомогли Італії здолати Венесуелу з рахунком 2:1 на Чейс Стедіум у США.

Загалом, тепер на рахунку нападника 4 голи у 5 матчах за свою збірну.