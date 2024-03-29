Італія

Коментар щодо роботи італійського наставника.

Генеральний директор Мілана Джорджіо Фурлані розповів щодо роботи тренера Стефано Піолі.

"Поки що наш сезон був хорошим, але, як і минулого року, була інша команда, яка перевершила очікування", — цитує Джорджіо La Gazzetta dello Sport.

"Вчора Наполі, сьогодні Інтер. Піолі має однозначно позитивну історію в Мілані, він повернув команду в Лігу чемпіонів і виграв скудетто.

Його часто критикують, але він домігся важливих результатів. Ніхто з клубу ніколи не говорив про те, що його посада під загрозою".

Наразі Мілан займає 2 місце у Серії А.