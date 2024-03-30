Важливі три пункти для туринського клубу.
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30 березня 2024, 18:05
В рамках 30-го туру італійської Серії А Торіно на "Олімпіко Гранде Торіно" приймав Монцу.
Завдяки єдиному голу на 69-й хвилині матчу Антоніо Санабрії з пенальті, команда Івана Юрича здобула важливу перемогу та тимчасово піднялася на восьму сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії.
Торіно — Монца 1:0
Гол: Санабрія, 69 (пен)
Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез (Ловато, 83), Буонджорно, Родрігес (Масіна, 82) — Белланова, Річчі, Лінетті, Лазаро — Влашич — Сапата, Окереке (Санабрія, 62)
Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Дзербін, 77), Іццо, Марі, Карбоні (Перейра, 56) — Акпа-Акпро (Карбоні, 71), Гальярдіні — Колпані (Кальдірола, 71), Пессіна, Мальдіні (Мота, 56) — Джурич
Попередження: Пессіна, Кальдірола
Вилучення: Пессіна, 72