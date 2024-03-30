Італія

Огляд матчу 30-го туру італійської Серії А.

Після міжнародної павзи в гості до Дженоа завітав Фрозіноне.

На 30-й хвилині Альберт Гудмундссон, який забив у ворота України в матчі з Ісландією, відзначився з пенальті. Втім, вже через 6 хвилин Рейньєр вирівняв рівновагу — 1:1. До кінця поєдинку жодна з команд не спромоглась на більше.

Наш Руслан Маліновський з'явився на полі після перерви, але за 15 хвилин зазнав травми після підкату у виконанні Дзортеа та достроково закінчив гру.

Дженоа набрала 35 очок та залишається на 12-му місці, Фрозіноне має 25 пунктів та перебуває в зоні вильоту.

Дженоа — Фрозіноне 1:1

Голи: Гудмундссон, 30 - Рейнір, 37

Дженоа: Мартінес — Вольякко, Бані, Васкес — Сабеллі (Торсбі, 76), Френдруп, Бадель (Акпан Анкіє, 76), Мессіас, Спенс (Маліновський, 46) — Гудмундссон, Ретегі (Гапс, 54)

Фрозіноне: Тураті — Лірола, Околі, Романьйолі — Дзортеа, Барренечеа, Брешианіні, Валері — Суле (Чуні, 83), Рейнір (Маццітеллі, 76) — Кеддіра (Ібрагімович, 83)

Попередження: Ретегі, Бадель — Дзортеа