Італія

Наставник Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував травму Руслана Маліновського.

В матчі 30-го туру італійської Серії А Дженоа розписала мирову з Фрозіноне — 0:0.

Наш Руслан Маліновський з'явився на полі після перерви, але за 15 хвилин зазнав травми після підкату у виконанні Дзортеа та достроково закінчив гру.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував травму Руслана Маліновського.

"У Руслана проблема флексора, м'язу-згинача. Сподіваюся, він не пропустить забагато матчів", — цитує Джилардіно Pianetagenoa.

Звіт про матч Дженоа — Фрозіноне читайте за посиланням.