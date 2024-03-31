Лідер команди повертається після важкої травми.
Андрій Ярмоленко, Динамо
31 березня 2024, 15:23
Полтавська Ворскла та київське Динамо зіграють поміж собою в рамках двадцять второго туру української Прем'єр-ліги. Вже відомі стартові склади команд.
В запасі киян опинився Андрій Ярмоленко. Для Андрія це перша поява в заявці з жовтня минулого року, коли він травмував коліно.
У поточному сезоні Ярмоленко зіграв 9 матчів за Динамо, забив 4 голи та один раз асистував партнеру.
Гра Ворскла — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.