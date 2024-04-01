Результат матчу 30-го туру італійської Серії А.
Болонья, gettyimages
01 квітня 2024, 15:40
Програма понеділка в Серії А розпочалась матчем Болонья — Салернітана. Також сьогодні заплановано ще 4 поєдинки.
Господарі досить впевнено здолали аутсайдера першості. В першому таймі Орсоліні та Салемакерс забили по голу, а наприкінці матчу Лікоянніс поставив масну крапку — 3:0.
Болонья набрала 57 очок та впритул наблизилась до Ювентуса, який розташовується на третьому місці та має 59 балів. Салернітана готується до повернення в Серію Б.
Болонья — Салернітана 3:0
Голи: Орсоліні, 14, Салемакерс, 44, Ликоянніс, 90+2
Болонья: Равалья — Пош (Де Сільвестрі, 83), Лукумі, Калафіорі, Ликоянніс — Фройлер (Урбанські, 74), Ебішер — Орсоліні (Зіркзе, 64), Фергюсон (Фаббіан, 74), Салемакерс — Одгор (Ндоє, 64)
Салернітана: Костіль — П'єроцці (Самбія, 82), Пеллегріно (Дзанолі, 67), Манолас (Боатенг, 83), Пірола — Брадарич, Маджоре (Кулібалі, 60), Башич (Віньято, 67), Чауна — Кандрева — Сімі
Попередження: П“єроцці, Кандрева, Чаун