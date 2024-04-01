Італія

Результат матчу 30-го туру італійської Серії А.

Програма понеділка в Серії А розпочалась матчем Болонья — Салернітана. Також сьогодні заплановано ще 4 поєдинки.

Господарі досить впевнено здолали аутсайдера першості. В першому таймі Орсоліні та Салемакерс забили по голу, а наприкінці матчу Лікоянніс поставив масну крапку — 3:0.

Болонья набрала 57 очок та впритул наблизилась до Ювентуса, який розташовується на третьому місці та має 59 балів. Салернітана готується до повернення в Серію Б.

Болонья — Салернітана 3:0

Голи: Орсоліні, 14, Салемакерс, 44, Ликоянніс, 90+2

Болонья: Равалья — Пош (Де Сільвестрі, 83), Лукумі, Калафіорі, Ликоянніс — Фройлер (Урбанські, 74), Ебішер — Орсоліні (Зіркзе, 64), Фергюсон (Фаббіан, 74), Салемакерс — Одгор (Ндоє, 64)

Салернітана: Костіль — П'єроцці (Самбія, 82), Пеллегріно (Дзанолі, 67), Манолас (Боатенг, 83), Пірола — Брадарич, Маджоре (Кулібалі, 60), Башич (Віньято, 67), Чауна — Кандрева — Сімі

Попередження: П“єроцці, Кандрева, Чаун