Іспанія

Наставник каталонців Хаві все ж покине клуб з закінченням сезону.

У січні Хаві оголосив, що залишить посаду головного тренера Барселони наприкінці сезону. Клуб регулярно закликає іспанця переглянути своє рішення про відхід. Але той не змінив своєї думки, про це він сам заявив після перемоги над Лас-Пальмас (1:0).

- Я вже особисто подякував персоналу, президенту та Деку.

Навряд чи щось зміниться, я думаю про те, що буде краще для клубу. Нічого не змінилося, - запевнив Хаві.

Раніше президент Барселони Лапорта прокоментував майбутнє головного тренера команди Хаві.