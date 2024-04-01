Україна

Вінгер біло-синіх Владислав Кабаєв поділився емоціями після матчу з Ворсклою у Полтаві.

Динамо Київ із дублем Шапаренка та голом-поверненням Ярмоленка розгромило Ворсклу - 5:1. Півзахисник киян Владислав Кабаєв висловився після гри.

- Так, було тяжко через це, але ми були в однакових умовах з полтавцями. Гадаю, їм також тяжко було. Важно як фізично, так і психологічно — навіть більше. Ти виходиш із роздягальні, вже розім‘явся там — і знову тривога. Потім сіли, читаємо новини, потім знову по колу. Добре, що все так закінчилося.

Чесно кажучи, рахунок не по грі, мабуть. Більш-менш рівна гра, але, мабуть, наш клас трохи дався взнаки, як кажуть експерти. Свої напівмоменти ми реалізували.

У кожній грі нам потрібен результат. Результат сьогодні позитивний, тож і емоції позитивні. Так, ми втомилися емоційно та фізично, але маємо кілька днів, аби відновитися та зіграти проти Зорі, - сказав Кабаєв.

Ворскла — Динамо Київ 1:5. Відео голів та огляд матчу.