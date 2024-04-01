Італія

Австрієць покине міланський клуб.

Форвард нерадзуррі Марко Арнаутович залишить Інтер в кінці поточного сезону, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, клуб вирішив достроково розірвати контракт гравця, який діє до 2025 року.

Таке рішення обумовлене тим, що австрієць часто травмувався. Марко залишить команду після завершення поточного сезону як вільний агент.

В поточному сезоні Арнаутович зіграв 29 матчів в усіх турнірах, в його активі 3 голи та 4 асисти.