Італія

"Россонері" теж потрібен 17-річний німець.

Центральний півзахисник Шальке Ассан Уедраого може перебратися до Мілана влітку, передає журналіст порталу calciomercato Даніеле Лонго.

Повідомляється, що "россонері" розпочали нові переговори з оточенням 17-річного німця. Мілан і кілька інших топ-клубів Серії А були тісно пов'язані з переходом Уедраого ще з листопада.

Головний скаут Мілана Джоффрі Монкада вивчає можливість підписання гравця під час літнього трансферного вікна. За попередніми даними, у контракті півзахисника з Шальке, розрахованому до кінця червня 2027 року, встановлено клаусулу у розмірі 15 мільйонів євро. Проте, італійський клуб сподівається отримати знижку.

Уедраого також перебуває у сфері інтересів ряду представників Бундесліги, у тому числі Баварії та РБ Лейпциг.

У поточному сезоні німець взяв участь у 13 матчах Шальке у другій Бундеслізі, відзначившись голом і двома асистами. Більше 10 поєдинків він пропустив через травми.