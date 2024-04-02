Італія

Український хавбек травмувався у матчі Серії А проти Фрозіноне.

Центральний півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Маліновський травмувався у матчі 30-го туру італійської Серії А проти Фрозіноне (1:1), через що був замінений протягом другого тайму.

Як повідомляє Calciomercato.com, травма 30-річного українця виявилася більш серйозною, ніж очікувалося.

За інформацією джерела, Маліновський пошкодив біцепс лівого стегна, через що він не зможе виходити на футбольне поле щонайменше протягом одного місяця.

Таким чином, зазначається, що Руслан точно пропустить матчі з Вероною, Лаціо та Фіорентиною, а повернутися він може на домашній матч проти Кальярі 27 квітня або на виїзний матч проти Мілана, який відбудеться 4 травня.