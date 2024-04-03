Італія

Керманич Лаціо не мав гарних новин для вболівальників клубу.

Туринський Ювентус напередодні переграв римський Лаціо в першій частині півфінального двобою в рамках Кубка Італії на власному полі.

Ювентус — Лаціо 2:0 Відео та огляд матчу Кубка Італії

На 14 хвилині цього протистояння поле через травму вимушено залишив півзахисник "орлів" Маттіа Дзакканьї, що додатково погіршило й без того складну кадрову ситуацію для гостей.

Замість партнера гру завершував данський нападник Густав Ісаксен.

Після фінального свистка головний тренер Лаціо Ігор Тудор прокоментував стан власного підопічного.

"Дзакканьї отримав сильне розтягнення лівого гомілкостопа, тому зараз, коли ми повернемося до Риму, ми проведемо всі дослідження для більш точного діагнозу, а отже, і правильного прогнозу.

У той самий час Патріку просто не вистачало сил, оскільки він щойно повернувся після травми, тому було прийнято рішення замінити його, але не за медичними показаннями.

У Лаццарі — незначна травма бічного двійника лівої литки. Він вже почав відповідне лікування, у найближчі кілька днів ми повторимо інструментальні обстеження, щоб оцінити його повернення на поле",— заявив хорватський фахівець.

Матч-відповідь проти Ювентуса на власному полі Лаціо проведе 23 квітня.