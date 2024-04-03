Італія

Форвард Ювентуса прокоментував перемогу над Лаціо.

Напередодні туринський Ювентус переграв римський Лаціо в першій частині півфінального двобою в рамках Кубка Італії на власному полі.

Ювентус — Лаціо 2:0 Відео та огляд матчу Кубка Італії

Після фінального свистка нападник "зебр" Федеріко К’єза, на рахунку якого перший гол у цій грі, прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі ми були трохи скуті, але в другому повернулися до стану тієї команди, якою були в січні.

Тепер ми повинні думати про чемпіонат і виправляти помилки. Критика на адресу Ювентуса справедлива, і це правильно — прислухатись до неї й зробити самих себе кращими.

Однак лише цей рахунок 2:0 не виводить нас з кризи, яка триває вже кілька місяців. Ми тепер повинні зіграти чудову гру в неділю, і ми знову повернемось на цей стадіон для того, щоб боротись.

У Ювентусі ти повинен працювати на 110% — тиск занадто високий, хоча це й правильно. Будь-яка критика справедлива. Той факт, що ми зіграли внічию з Емполі, а потім поїхали на Сан-Сіро, страждаючи від власної поганої гри, вплинув на нас у наступних матчах.

Ми не згасли, але коли головна ціль на сезон зникає, важко повернутися до думок про інші. Коли ти граєш в Ювентусі, ти граєш заради виконання всіх цілей цього клубу. Емблема вимагає від тебе цього, а також уболівальники. Так і має бути",— заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь проти римського Лаціо туринський Ювентус проведе на чужому полі 23 квітня.