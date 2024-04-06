Італія

"Россонері" перебувають у чудовій формі.

Перемога над Лечче у 31 турі Серії А була для Мілана сьомою поспіль у всіх турнірах.

Мілан — Лечче 3:0 Відео голів та огляд матчу 06.04.2024

За даними MilanData, востаннє подібне ставалося у квітні-вересні 2006 року. Тоді, під керівництвом Карло Анчелотті, "россонері" зуміли здобути навіть дев'ять звитяг поспіль.

До Лечче Мілан розібрався у чемпіонаті з Фіорентиною, Вероною, Емполі та Лаціо, а також двічі здолав празьку Славію в 1/8 фіналу Ліги Європи.