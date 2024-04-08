Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та черкаський ЛНЗ.

Динамо Київ та черкаський ЛНЗ зіграють поміж собою в двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковский, після перемоги над луганською Зорею (3:0), використав із перших хвилин Нещерета в рамці воріт, тоді як Ярмоленко гратиме праворуч в атаці.

Олег Дулуб, на тлі поразки від львівського Руху (0:1), залучив до стартового складу Норенкова та Саліху в лінії оборони, тоді як Рибалка повернеться до центру поля.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Волошин, Караваєв, Супряга, Буяльський, Діалло, Михавко, Сирота, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.



ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковальов, Муравський, Саліху, Стасюк — Бойко, Рибалка, Яшарі — Молло, Наумець.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Г. Пасіч, Тілль, Тарасенко, Тищенко, Хобленко, Ейнел.



Гра Динамо Київ — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.